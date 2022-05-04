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1 час назад

Аналитик допустил начало Турцией военной операции в Сирии

Lenta.ru

Аналитик Эмин Пазарджы допустил, что Турция может начать военную операцию в Сирии. Его слова в эфире телеканала A Haber, передает РИА Новости.

Аналитик допустил начало Турцией военной операции в Сирии
Фото: ТАССТАСС

«Операция всегда на повестке дня и всегда на столе. И Турция проводит эту операцию по мере необходимости. В этом отношении не следует этим пренебрегать», — заявил Пазарджы.

По его словам, «неправильно думать, что такого не произойдет».

Пазарджы добавил, что угроза для Турции из «некоторых регионов Сирии» существует всегда.

«Время от времени происходят серьезные конфликты. Наши солдаты гибнут», — пояснил он.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. В конфликте участвуют правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

Армия,Башар Асад,
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