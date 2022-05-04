ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские военные обстреляли населенный пункт Опытное в Киевском районе города Донецк. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», - сообщается в Telegram-канале представительства.
По информации представительства республики, по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли два района Донецка. В течение тринадцати минут по Куйбышевскому и Кировскому районам были выпущены снаряды калибром 122 мм и ракеты из БМ-21 «Град».