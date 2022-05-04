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40 минут назад

В Минобороны РФ заявили об уничтожении РЛС производства США

ТАССиещё 4

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили четыре артиллерийских батареи и РЛС контрбатарейной борьбы производства США. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ заявили об уничтожении РЛС производства США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", - заявил Конашенков.

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