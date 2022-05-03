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39 минут назад

Российская авиация уничтожила на Украине РЛС производства США

RT на русском

Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила ряд военных объектов на Украине, включая РЛС производства США, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Авиация России уничтожила на Украине РЛС производства США
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает РИА Новости.

«В районах населённых пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», — сказал Конашенков.

По его словам, в районах населённых пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск ликвидированы три украинские радиолокационные станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

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Ранее сообщалось, что за ночь российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, ракету «Точка-У» и два снаряда системы залпового огня «Смерч».

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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