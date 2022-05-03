Словакия будет ремонтировать украинскую военную технику

Ранее вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет добиваться предоставления для себя исключения, если ЕС примет эмбарго на российскую нефть с 2023 года. Он объяснил, что страна нуждается в поставках российской нефти и это жизненно важный вопрос для экономики республики, так как потребители зависят от нее на 100 процентов.