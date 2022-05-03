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32 минуты назад

Словакия будет ремонтировать украинскую военную технику

Lenta.ruиещё 2

Государственная компания Словакии Konstukta Defence заключила контракт на ремонт и модернизацию военной техники Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь словацкого Министерства обороны Мартина Коваль-Какащикова, передает агентство TASR.

Словакия будет ремонтировать украинскую военную технику
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, первая партия военной техники, которую Украина направит в Словакию, будет состоять из десятков бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

Ранее вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет добиваться предоставления для себя исключения, если ЕС примет эмбарго на российскую нефть с 2023 года. Он объяснил, что страна нуждается в поставках российской нефти и это жизненно важный вопрос для экономики республики, так как потребители зависят от нее на 100 процентов.

Как заявили в Еврокомиссии, Словакия, а также Венгрия, смогут покупать российскую нефть несмотря на эмбарго, либо им будет предложен длительный переходный период.

Армия,Еврокомиссия,ЕС,
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