В Израиле обсуждают поставки вооружения Украине

Власти Израиля обсуждают вопрос о возможном увеличении поставок помощи Киеву, а также о включении в них оборонительных систем. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Haaretz.

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«В ходе дискуссий по этому вопросу большинство официальных лиц поддерживают вариант, при котором Израиль увеличивает объемы военных и гражданских грузов для Украины. В ближайшие дни ожидаются дополнительные обсуждения, в ходе которых рассмотрят список того, что можно отправить на Украину», - подчеркивает издание.

Отмечается, что одной из причин того, что Израиль решил поддержать Украину, заключается в «понимании, что США и различные европейские страны ожидают от Израиля ясной позиции, на какой он стороне».

Журналисты рассказали, что поддержка Киеву «будет, по сути, более декларативной и не будет включать в себя существенного количества грузов, частично потому что США и европейские страны уже поставляют на Украину больше, чем способен Израиль».