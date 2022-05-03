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1 час назад

В Израиле обсуждают поставки оборонительного вооружения Украине

Илья Родин

Власти Израиля обсуждают вопрос о возможном увеличении поставок помощи Киеву, а также о включении в них оборонительных систем. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Haaretz.

В Израиле обсуждают поставки вооружения Украине
Фото: ReutersReuters

«В ходе дискуссий по этому вопросу большинство официальных лиц поддерживают вариант, при котором Израиль увеличивает объемы военных и гражданских грузов для Украины. В ближайшие дни ожидаются дополнительные обсуждения, в ходе которых рассмотрят список того, что можно отправить на Украину», - подчеркивает издание.

Отмечается, что одной из причин того, что Израиль решил поддержать Украину, заключается в «понимании, что США и различные европейские страны ожидают от Израиля ясной позиции, на какой он стороне».

Журналисты рассказали, что поддержка Киеву «будет, по сути, более декларативной и не будет включать в себя существенного количества грузов, частично потому что США и европейские страны уже поставляют на Украину больше, чем способен Израиль».

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Кроме того, сообщается, что разговор идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией».

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