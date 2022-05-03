В Литве заявили о смене формата военной помощи Украине

Вильнюс исчерпал имевшиеся возможности оказания военной помощи Киеву из собственных ресурсов и поэтому переходит на иной принцип ее формирования. Об этом во вторник в интервью новостному порталу 15min.lt заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис .

" Литва к настоящему времени передала Украине практически все возможное из своих военных ресурсов. Теперь будем применять иной вариант", - сказал он. Новый подход подразумевает военные закупки. "Самостоятельно или с участием других стран мы будем приобретать для передачи Киеву технику и вооружение с учетом потребностей и пожеланий украинской стороны", - уточнил он.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву элементы вооружения, не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было летальное оружие советского производства. В феврале 2019 года Вильнюс передал Украине снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью €676 тыс. В феврале Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. 21 апреля Минобороны республики сообщило, что передает Украине партию тяжелых минометов, стоимость которых составляет десятки миллионов евро.