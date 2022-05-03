В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
23 минуты назад

Боевики «Азова» вышли на огневые позиции на «Азовстали»

Lenta.ru

Боевики украинского полка «Азов» и Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на огневые позиции на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

По информации ведомства, российские военные и войска Донецкой народной республики (ДНР) приступили к уничтожению этих позиций. В Минобороны уточнили, что боевики воспользовались установленным российскими войсками режимом тишины для того, чтобы развернуться в боевые порядки.

Звуки взрывов и выстрелов были слышны на «Азовстали» уже в понедельник, 2 мая. По информации РИА Новости, режим тишины нарушила украинская сторона, что спровоцировало ответные действия военных из России и ДНР.

По информации ДНР, к понедельнику с территории завода удалось эвакуировать около 100 мирных жителей, включая женщин и детей. Все они были доставлены в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и медпомощь.

Бывший боевик рассказал об убивавшем раненых ополченцев докторе «Айдара»

Армия,Видео,Минобороны России,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители