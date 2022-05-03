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36 минут назад

В Израиле обсуждают поставки оборонительного вооружения Украине

Газета.Ru

Израильские власти обсуждают расширение поставок оборонительного вооружения Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Haaretz.

Израиль обсуждает поставки вооружения Украине
Фото: ReutersReuters

«В ходе дискуссий по этому вопросу большинство официальных лиц поддерживают вариант, при котором Израиль увеличивает объемы военных и гражданских грузов для Украины. В ближайшие дни ожидаются дополнительные обсуждения, в ходе которых рассмотрят список вещей, которые можно отправить на Украину», — указано в сообщении.

Анонимный источник издания утверждает, что одной из причин обсуждения поставок является давление со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, которые ожидают, что Израиль займет «ясную позицию» по вопросу кризиса на Украине.

Израиль поменяет позицию по спецоперации на Украине после слов Лаврова

Ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что главы стран-поставщиков оружия Украине должны ответить «как военные преступники».

Как считает Володин, главы государств, занимающихся поставкой оружия Киеву, лишь «подталкивают мир к катастрофе».

Армия,Вячеслав Володин,Госдума,ЕС,
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