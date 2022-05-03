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1 час назад

Германия поставит Украине тяжелые артиллерийские орудия

Lenta.ruиещё 1

Правительство Германии решило поставить Украине самоходные гаубицы из запасов Вооруженных сил ФРГ. Об этом сообщила газета Welt.

Германия поставит Украине самоходные гаубицы из запасов ВС ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации газеты, решение о поставке семи самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 было принято вопреки рекомендациям руководства бундесвера. Там усомнились в том, что украинские военные смогут быстро освоить сложную цифровую систему управления огнем, а также предупредили, что вооружение было необходимо для нужд самого Берлина.

Panzerhaubitzen 2000 — это тяжелые артиллерийские орудия, которые могут стрелять на расстояние до 40 километров.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ совместно с властями Нидерландов рассмотрит решение об отправке самоходных тяжелых артустановок в рамках военной помощи блока НАТО для Украины.

23 апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался о необходимости помощи Украине оружием. Вместе с тем глава Минфина подчеркнул, что ФРГ «не должна вредить» собственным способностям и обязательствам в рамках НАТО, чтобы не стать одной из сторон конфликта на украинской территории.

Армия,Кристиан Линднер,НАТО,
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