За ночь российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, ракету «Точка-У» и два снаряда системы залпового огня «Смерч».
Как сообщили в Минобороны России, беспилотники были уничтожены в районах населённых пунктов Березовка, Борщевая, Чернещина, Барвинок и Михайловка.
Украинскую баллистическую ракету «Точка-У» перехватили в районе Дмитровки, а два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» — под Изюмом.
Кроме того, высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесли ракетный удар по логистическому центру, через который осуществлялась доставка иностранного оружия.
Также российские подразделения уничтожили до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники.