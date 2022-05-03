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39 минут назад

Минобороны сообщило об ударе «Ониксами» по логистическому центру в Одессе

Lenta.ru

Российские военные уничтожили логистический центр в районе Одессы, через который осуществлялась доставка на Украину иностранного вооружения. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило об ударе «Ониксами» по логистическому центру в Одессе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, удар по центру был нанесен высокоточными ракетами «Оникс». В результате были уничтожены ангары, где базировались беспилотные летательные аппараты «Байрактар ТБ2» и хранилось оружие и боеприпасы, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) США и странами Европы.

Днем ранее Минобороны отчиталось об уничтожении российской авиацией 13 опорных пунктов ВСУ.

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До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты «Точка-У» и два бомбардировщика Су-24М ВСУ.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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