Минобороны сообщило об ударе «Ониксами» по логистическому центру в Одессе

Российские военные уничтожили логистический центр в районе Одессы, через который осуществлялась доставка на Украину иностранного вооружения. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, удар по центру был нанесен высокоточными ракетами «Оникс». В результате были уничтожены ангары, где базировались беспилотные летательные аппараты «Байрактар ТБ2» и хранилось оружие и боеприпасы, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) США и странами Европы.

Днем ранее Минобороны отчиталось об уничтожении российской авиацией 13 опорных пунктов ВСУ.