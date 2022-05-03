МО РФ сообщило об уничтожении логистического центра ВСУ в районе Одессы

Российские высокоточные ракеты «Оникс» в районе Одессы нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Об этом сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.
«Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами “Байрактар ТБ2”, а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран», - сказал он в ходе брифинга.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2783 танка и других боевых бронированные машины, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники.