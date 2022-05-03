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35 минут назад

ВС РФ ракетами «Оникс» нанесли удар у Одессы по логистическому центру ВСУ, через который доставлялось иностранное вооружение

ТК «Звезда»иещё 6

Российские высокоточные ракеты «Оникс» в районе Одессы нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Об этом сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.

МО РФ сообщило об уничтожении логистического центра ВСУ в районе Одессы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами “Байрактар ТБ2”, а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран», - сказал он в ходе брифинга.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2783 танка и других боевых бронированные машины, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,
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