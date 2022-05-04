Российские ракетные войска поразили два командных пункта подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, российские военные уничтожили батарею самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», а также батарею гаубиц Д-30 и четыре украинских района сосредоточения живой силы и военной техники.