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53 минуты назад

Российские войска уничтожили батарею РСЗО «Град» на Украине

Lenta.ruиещё 5

Российские ракетные войска поразили два командных пункта подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, российские военные уничтожили батарею самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», а также батарею гаубиц Д-30 и четыре украинских района сосредоточения живой силы и военной техники.

Авиация России уничтожила на Украине РЛС производства США

Ранее Минобороны сообщило, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки и Бражковка Харьковской области.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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