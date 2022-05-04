На Красной площади состоится заключительная тренировка парада Победы

Заключительная ночная тренировка парада в ознаменование 77-летия Великой Победы перед генеральной репетицией состоится в Москве в среду, 4 мая. Ожидается, что пешие расчеты приступят к построению на Красной площади в 21:00.

Фото: ТРК "Звезда" ТРК "Звезда"

Вся техника, согласно сценарию, разместится на Тверской улице, а после торжественного марша по брусчатке экипажи направятся через Манежную площадь к Кремлю.

«Как и на прошлой ночной репетиции 28 апреля, на время тренировки будет закрыт проезд для автомобилей по ряду улиц в центре столицы. Генеральная репетиция парада с участием авиации состоится 7 мая в 10 часов утра», - сообщает РИА Новости.