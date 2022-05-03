В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

СМИ узнали о жалобах украинского офицера на ВСУ

Елена Прошина

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получают должного обеспечения, которое регулярно предоставляет Запад, так как в стране сильно развита коррупция. Об этом рассказал анонимный украинский лейтенант в интервью британской газете The Times, сообщает URA.RU.

СМИ узнали о жалобах украинского офицера на ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«Воровство даже на уровне батальона — например, якобы куплены доски и металл для укрепления траншей на сумму около 20 тысяч долларов. Никто из нашего руководства не может объяснить, куда на самом деле пошли эти деньги», — пояснил он.

Лейтенант добавил, что по этой причине многие солдаты хотят покинуть ряды украинской армии. Как отмечается в статье, деньги стран НАТО, которые могли бы спасти жизни некоторых военнослужащих, постоянно исчезают.

Собеседник издания рассказал, что большинству украинских солдат приходится сражаться с противником со снаряжением времен Второй мировой войны и устаревшим оружием. По его словам, армия Украины испытывает большие трудности с обучением военнослужащих, одеждой, питанием и связью.

Кроме того, лейтенант ВСУ считает, что все эти проблемы негативно влияют на мотивацию солдат. Он подчеркнул, что украинцы приходят в армию с намерением сражаться, но спустя какое-то время думают о возвращении домой или возможности стать партизаном.

Армия,НАТО,
41
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители