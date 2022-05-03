СМИ узнали о жалобах украинского офицера на ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получают должного обеспечения, которое регулярно предоставляет Запад, так как в стране сильно развита коррупция. Об этом рассказал анонимный украинский лейтенант в интервью британской газете The Times, сообщает URA.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

«Воровство даже на уровне батальона — например, якобы куплены доски и металл для укрепления траншей на сумму около 20 тысяч долларов. Никто из нашего руководства не может объяснить, куда на самом деле пошли эти деньги», — пояснил он.

Лейтенант добавил, что по этой причине многие солдаты хотят покинуть ряды украинской армии. Как отмечается в статье, деньги стран НАТО, которые могли бы спасти жизни некоторых военнослужащих, постоянно исчезают.

Собеседник издания рассказал, что большинству украинских солдат приходится сражаться с противником со снаряжением времен Второй мировой войны и устаревшим оружием. По его словам, армия Украины испытывает большие трудности с обучением военнослужащих, одеждой, питанием и связью.