Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получают должного обеспечения, которое регулярно предоставляет Запад, так как в стране сильно развита коррупция. Об этом рассказал анонимный украинский лейтенант в интервью британской газете The Times, сообщает URA.RU.
«Воровство даже на уровне батальона — например, якобы куплены доски и металл для укрепления траншей на сумму около 20 тысяч долларов. Никто из нашего руководства не может объяснить, куда на самом деле пошли эти деньги», — пояснил он.
Лейтенант добавил, что по этой причине многие солдаты хотят покинуть ряды украинской армии. Как отмечается в статье, деньги стран НАТО, которые могли бы спасти жизни некоторых военнослужащих, постоянно исчезают.
Собеседник издания рассказал, что большинству украинских солдат приходится сражаться с противником со снаряжением времен Второй мировой войны и устаревшим оружием. По его словам, армия Украины испытывает большие трудности с обучением военнослужащих, одеждой, питанием и связью.
Кроме того, лейтенант ВСУ считает, что все эти проблемы негативно влияют на мотивацию солдат. Он подчеркнул, что украинцы приходят в армию с намерением сражаться, но спустя какое-то время думают о возвращении домой или возможности стать партизаном.