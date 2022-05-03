В России оценили отправленные Украине танки

Польша направила Украине танки Т-72 и боевые машины пехоты (БМП), которые являются копиями советских БМП-1. В публикации «Российской газеты» оценили возможности польской бронетехники.

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Польская сторона отправила более 200 танков Т-72М1 и несколько десятков БМП BWP-1. Отмечается, что Польша выпускала танки Т-72М1 по советской лицензии. В основе машины лежит танк Т-72А.

В арсенал танков Т-72М1 входят устаревшие боеприпасы. На этих машинах отсутствует динамическая защита и современные средства пожаротушения. Также в Т-72М1 установлен прицел, который ограничивает применение танков в темное время суток, и устаревшая радиостанция.

Т-72М1 представили в 1982 году. Машина отличается от экспортной версии Т-72М комбинированной броней башни с песчаными стержнями в качестве наполнителя и дополнительным броневым листом на корпусе.

Ранее стало известно, что Австралия передала Украине бронетранспортеры Bushmaster с дистанционно управляемыми боевыми модулями.