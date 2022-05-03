В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

В России оценили отправленные Украине танки

Lenta.ru

Польша направила Украине танки Т-72 и боевые машины пехоты (БМП), которые являются копиями советских БМП-1. В публикации «Российской газеты» оценили возможности польской бронетехники.

В России оценили отправленные Украине танки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Польская сторона отправила более 200 танков Т-72М1 и несколько десятков БМП BWP-1. Отмечается, что Польша выпускала танки Т-72М1 по советской лицензии. В основе машины лежит танк Т-72А.

В арсенал танков Т-72М1 входят устаревшие боеприпасы. На этих машинах отсутствует динамическая защита и современные средства пожаротушения. Также в Т-72М1 установлен прицел, который ограничивает применение танков в темное время суток, и устаревшая радиостанция.

Т-72М1 представили в 1982 году. Машина отличается от экспортной версии Т-72М комбинированной броней башни с песчаными стержнями в качестве наполнителя и дополнительным броневым листом на корпусе.

Ранее стало известно, что Австралия передала Украине бронетранспортеры Bushmaster с дистанционно управляемыми боевыми модулями.

В апреле российские военные захватили бронетранспортер AT105 Saxon британского производства в Харьковской области.

Армия,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители