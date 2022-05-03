Власти США поддержали дальнейшее расширение НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддерживает политику «открытых дверей» НАТО и любые решения со стороны руководства Финляндии и других стран о подаче заявки на вступление в альянс, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Президент поддерживает политику «открытых дверей» НАТО», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, считает ли американский лидер дальнейшее расширение альянса эффективным ответом на «вызовы в сфере безопасности» со стороны России или же опасается, что это станет провокационным шагом в нынешних условиях.

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«Конечно же, мы поддерживаем политику НАТО, которая предусматривает, что те, кто заинтересован в присоединении, могут претендовать на это и присоединиться при соответствии требованиям. И, конечно же, мы поддерживаем любые решения со стороны руководства Финляндии и других о подаче заявки [на вступление]», – добавила Псаки.

Ее также попросили прокомментировать появившиеся в финских СМИ сообщения о том, что страна планирует подать заявку на вступление в НАТО на следующей неделе.

«Мы видели некоторые сообщения, но я, конечно же, не буду говорить за них (финскую сторону)», – ответила пресс-секретарь американского президента.

Напомним, 22 апреля зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя назвал срок подачи заявки на членство республики в НАТО.

Днем ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс.

20 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.

Ранее Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более, что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.