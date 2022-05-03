В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
38 минут назад

Бывший боевик рассказал об убивавшем раненых ополченцев докторе «Айдара»

Lenta.ruиещё 4

Доктор украинского неонацистского батальона «Айдар» во время карательной операции в Луганской области в 2014 году лично убивал раненых ополченцев. Об этом РИА Новости рассказал бывший боевик батальона Виталий Баштанник, который был задержан и дал показания российским силовикам.

Бывший боевик рассказал об убивавшем раненых ополченцев докторе «Айдара»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник агентства раскрыл, что произошло в июне 2014 года в районе города Счастье Луганской народной республики, где бойцы участвовали в карательной операции.

Баштанник рассказал, что одного ополченцы ранили в грудь.

«Зовут доктора, позывной у него был "Док". Звали его, кажется, Валера, лет тридцати двух, наверное. Хлопцы говорят, этот "Док" подошел, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого», — вспомнил он.

Кадыров озвучил новые потери ВСУ

Ранее бывший боец украинского батальона «Айдар» Денис Сероус рассказал о случае, когда его сослуживца убили во время распития алкоголя. По словам экс-бойца, двое его сослуживцев отлучились попить пиво. Их позывных Сероус не указал, так как не помнит. Он вспомнил, что из двух военных в часть вернулся только один. Вернувшегося спросили, где его напарник, на что тот ответил, что перерезал ему горло.

Армия,Выборы на Украине,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители