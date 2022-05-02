В США заявили о передаче Украине большей части выделенных гаубиц

США уже передали Украине большую часть всех выделенных ей американских гаубиц. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

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«Я могу подтвердить, что 80 процентов гаубиц типа "три семерки" (М177) переданы украинцам», — заявил журналистам высокопоставленный представитель американского военного ведомства.

По его словам, речь идет о 70 из 90 орудий. Кроме того, Киеву уже была отправлена половина из 140 тысяч 155-миллиметровых снарядов к гаубицам.

В Пентагоне также рассказали, что уже свыше 170 украинских военных прошли специальную подготовку по обращению с М177. Еще 50 курсантов завершат обучение позднее 2 мая, а во вторник, 3 мая, на сборы прибудет новая группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).