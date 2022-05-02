В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
53 минуты назад

В США заявили о передаче Украине большей части выделенных гаубиц

Lenta.ruиещё 1

США уже передали Украине большую часть всех выделенных ей американских гаубиц. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

В США заявили о передаче Украине большей части выделенных гаубиц
Фото: ReutersReuters

«Я могу подтвердить, что 80 процентов гаубиц типа "три семерки" (М177) переданы украинцам», — заявил журналистам высокопоставленный представитель американского военного ведомства.

По его словам, речь идет о 70 из 90 орудий. Кроме того, Киеву уже была отправлена половина из 140 тысяч 155-миллиметровых снарядов к гаубицам.

В Пентагоне также рассказали, что уже свыше 170 украинских военных прошли специальную подготовку по обращению с М177. Еще 50 курсантов завершат обучение позднее 2 мая, а во вторник, 3 мая, на сборы прибудет новая группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 мая Пентагон показал на видео бронетранспортеры M113, которые военные США собираются передать Украине. Отмечалось, что всего в пакет помощи Киеву входят 200 таких боевых машин. На вооружении США и их союзников они состоят с 1960-х годов.

Армия,Пентагон,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители