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54 минуты назад

В Минобороны заявили об уничтожении четырех украинских С-300

Lenta.ru

Российские военные уничтожили четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны заявили об уничтожении четырех украинских С-300
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что комплексы располагались близ населенного пункта Межевая. Вместе с ними в результате удара по данному району была ликвидирована радиолокационная станция разведки и наведения.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Ранее в Минобороны сообщили, что за день оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила 13 опорных пунктов ВСУ.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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