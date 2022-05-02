Эстония предложила расширить присутствие НАТО в Прибалтике

Правительство Эстонии предлагает расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе и окончательно отказаться от российского газа. Как сообщила эстонский премьер Кая Каллас, для этого в парламент республики направлен проект дополнительного бюджета на 2022 год, пишет «Интерфакс»,

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«Целью правительства является увеличение военного присутствия НАТО в Балтийском регионе. Мы договорились с Латвией и Литвой о единой позиции на предстоящем саммите НАТО в Мадриде», — подчеркнула Каллас.

Она добавила, что власти Эстонии хотят, чтобы в каждой стране Балтии было по одной дивизии НАТО, состоящей как из войск самих государств региона, так и из частей альянса.

«Для Эстонии это означает наличие двух собственных пехотных бригад и дислоцированной в республике бригады союзников, необходимых частей поддержки, средств ПВО и элемента управления дивизией. В дополнительном бюджете предусмотрены средства для этого», — подчеркнула премьер-министр.