В Литве дислоцирован командный пункт НАТО

В Литве на месяц дислоцирован командный пункт экспедиционного корпуса Североатлантического альянса, возглавляемого Великобританией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командование армии балтийской республики.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что это нужно для «более оперативного реагирования Великобритании на ситуацию в сфере безопасности региона», а также для улучшения взаимодействия стран в рамках НАТО. Международные учения уже намечены на уровне штабных центров.