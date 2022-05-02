«Хотелось бы всем нам нарисовать на карте огромную стрелу, которая показывает, что мы занимаем оставленные города, а украинская армия бежит. Этого пока еще нет, надо сказать, что украинская армия до сих пор еще сохраняет частичную боеспособность и управляемость», - рассказал Александр Бородай.