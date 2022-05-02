Депутат Госдумы и бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что военные ВС РФ, ДНР и ЛНР наступают на Украине медленно, но упорно. Продвижение осложняется тем, что украинские военные, несмотря на частичную потерю управляемости, довольно неплохо маневрируют, перебрасывают войска на те участки, где они наиболее эффективны.
«Хотелось бы всем нам нарисовать на карте огромную стрелу, которая показывает, что мы занимаем оставленные города, а украинская армия бежит. Этого пока еще нет, надо сказать, что украинская армия до сих пор еще сохраняет частичную боеспособность и управляемость», - рассказал Александр Бородай.
Он отметил, что украинские военные избегают столкновений в степных районах Донбасса, так как там сразу скажется «превосходство российской армии в артиллерии и бронетехнике». Но стараются навязать бои в лесистой и пересеченной местности.
«[Там] есть возможность использовать местные условия для того, чтобы максимально зацепиться. ВСУ предпочитают открытую местность оставлять и отступать, тем самым сжимая свою линию фронта, и тем самым имея возможность маневрировать резервами, людьми», — подчеркнул Бородай.
Ранее бывший премьер-министр ДНР потребовал запретить украинскому певцу Андрею Данилко въезд на территорию РФ после того, как тот исполнил в образе Верки Сердючки песни о Степане Бандере.