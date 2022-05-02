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25 минут назад

Конашенков: российские летчики в районе Славянска сбили украинский истребитель

Илья Родин

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге в понедельник, что российские военные летчики в воздушном бою сбили истребитель ВВС Украины МиГ-29. Об этом пишет РИА «Новости».

Российские летчики в районе Славянска сбили украинский истребитель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики сбиты две тактические ракеты "Точка-У". В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29», - сообщил генерал-майор.

Отмечается, что российские военные в течение суток нанесли ракетные удары по 38 объектам ВСУ. Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников в районе Луганска, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

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Ранее Конашенков рассказал, что «высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса».

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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