Российские летчики в районе Славянска сбили украинский истребитель

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге в понедельник, что российские военные летчики в воздушном бою сбили истребитель ВВС Украины МиГ-29. Об этом пишет РИА «Новости».

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«В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики сбиты две тактические ракеты "Точка-У". В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29», - сообщил генерал-майор.

Отмечается, что российские военные в течение суток нанесли ракетные удары по 38 объектам ВСУ. Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников в районе Луганска, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.