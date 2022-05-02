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25 минут назад

ВСУ обстреляли Горловку

Деловая газета "Взгляд"

Украинские войска в 7.40 обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ обстреляли Горловку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Telegram-канале представительства говорится, что «после 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.40 – н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122мм».

Накануне, 1 мая, ВСУ обстреляли школу, детский сад и кладбище в Херсонской области, есть жертвы.

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