ВСУ обстреляли Горловку

Украинские войска в 7.40 обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В Telegram-канале представительства говорится, что «после 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.40 – н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122мм».