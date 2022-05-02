Российские истребители назвали самыми маневренными в мире

В сети появился материал, в котором российские истребители были названы «самыми манёвренными в мире».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В нём авторы турецкой газеты Star сравнили российский боевой самолёт МиГ-29/35 с американским «конкурентом» в лице F-16.

Главное, что нужно знать о российских истребителях — это то, что у них лучшие манёвренные самолёты в мире. О каких бы моделях мы ни говорили, это отличительная черта российской военной авиационной промышленности. Star

При этом наши коллеги также отметили, что российский истребитель развивает скорость в 2,25 раза быстрее звука и имеет коэффициент манёвренности 9,6 из 10. Для сравнения, у F-16 эти показатели находятся на уровне в 2,00 Маха и 7,9 из 10 соответственно.