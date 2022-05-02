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9 минут назад

Politico: прошедшие военную подготовку американцы участвуют в боях на Украине

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Граждане США, прошедшие боевую подготовку, а также тысячи других иностранцев участвуют в военных действиях на территории Украины на стороне Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Politico: Американцы участвуют в боях на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности в стране действует группа Task Force Yankee, которую возглавляет американец Харрисон Джозефовиц, ранее работавший полицейским в Чикаго, а также проходивший службу в сухопутных войсках США.

По словам Джозефовица, в указанной группе более 190 добровольцев, предполагается участие некоторых из них в боевых действиях. Для этого используют тех, кто ранее служил в вооруженных силах. По данным издания, участники Task Force Yankee содействуют доставке медикаментов и продуктов питания к линиям боевых действий в восточной и южной частях Украины в интересах Киева.

«Неопределенное число других американцев, многие из которых в прошлом проходили военную службу, как предполагается, находятся в стране. Они участвуют в боях с российскими силами наряду с украинцами и добровольцами из других стран, хотя войска США не принимают непосредственного участия в боях, а отправляют военное снаряжение, гуманитарную и денежную помощь», — пишет Politico.

Как утверждается в статье, посольство Украины в Вашингтоне «столкнулось с необходимостью обрабатывать запросы от тысяч американцев, которые хотят помочь в боевых действиях». При этом украинские власти используют интернет, чтобы рекрутировать добровольцев для иностранных войск.

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