Граждане США, прошедшие боевую подготовку, а также тысячи других иностранцев участвуют в военных действиях на территории Украины на стороне Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

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В частности в стране действует группа Task Force Yankee, которую возглавляет американец Харрисон Джозефовиц, ранее работавший полицейским в Чикаго, а также проходивший службу в сухопутных войсках США.

По словам Джозефовица, в указанной группе более 190 добровольцев, предполагается участие некоторых из них в боевых действиях. Для этого используют тех, кто ранее служил в вооруженных силах. По данным издания, участники Task Force Yankee содействуют доставке медикаментов и продуктов питания к линиям боевых действий в восточной и южной частях Украины в интересах Киева.

«Неопределенное число других американцев, многие из которых в прошлом проходили военную службу, как предполагается, находятся в стране. Они участвуют в боях с российскими силами наряду с украинцами и добровольцами из других стран, хотя войска США не принимают непосредственного участия в боях, а отправляют военное снаряжение, гуманитарную и денежную помощь», — пишет Politico.