Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Войска Украины за 13 минут обстреляли два района Донецка, следует из сообщения в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«В 23.54 воскресенья украинские силовики выпустили со стороны населенного пункта Водяное четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району, а в 00.07 со стороны Красногоровки были выпущены четыре ракеты из установки залпового огня БМ-21 "Град" по Кировскому району», — говорится в сообщении.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.