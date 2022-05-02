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24 минуты назад

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Елена Прошина

Войска Украины за 13 минут обстреляли два района Донецка, следует из сообщения в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Фото: ReutersReuters

«В 23.54 воскресенья украинские силовики выпустили со стороны населенного пункта Водяное четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району, а в 00.07 со стороны Красногоровки были выпущены четыре ракеты из установки залпового огня БМ-21 "Град" по Кировскому району», — говорится в сообщении.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Президент США Джо Байден назвал вторжение Москвы на Украину нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности.

Армия,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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