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21 минуту назад

Кадыров заявил о скором освобождении Попасной в Луганской области

Lenta.ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что скоро город Попасная Луганской области будет полностью освобожден.

Кадыров заявил о скором освобождении Попасной в Луганской области
Фото: ТАССТАСС

Кадыров опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по республике Даниил Мартынов показывает освобожденное от украинских боевиков здание рады в городе.

«Первое мая. День трудящегося народа. Здание рады города Попасная отныне будет служить интересам рабочего класса. Все. Больше прислуживать депутаты бандеровцам не будут... Скоро весь город будет свободным», — подписал видео глава Чечни, добавив, что в скором времени люди смогут вернуться в свои дома.

Глава Чечни подчеркнул, что мирная жизнь будет царить не только в Попасной, но и во всех городах и селах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Украина нуждается в таком же «сильном и дальновидном лидере», как первый президент Чечни Ахмат Кадыров. Он привел в пример начало 1990-х, «тотальный хаос» и «катастрофические человеческие жертвы». Он выразил надежду, что народ Украины «одумается» и вернет контроль над государством.

Армия,Даниил Мартынов,Ахмат Кадыров,Рамзан Кадыров,Росгвардия,
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