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1 час назад

На «Азовстали» мог быть наёмник, выполнявший приказы Зеленского

News.ru

На территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе может быть некий «генерал из числа наёмников», который якобы лично находился на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила эвакуированная сотрудница комбината в интервью РИА Новости. По её словам, украинские военные не давали мирным жителям выходить из города.

На «Азовстали» мог быть выполнявший приказы Зеленского наемник
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Военные приходили и говорили, что у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он азовец, он вроде бы как из наёмников, и он лично на связи с Зеленским. Может быть и Зеленский отдавал эти приказы, — рассказал она.

1 мая, по данным Минобороны России, с территории «Азовстали» удалось эвакуировать 80 мирных жителей. Для это был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался «режим тишины». В оборонном ведомстве уточнили, что освобождённым гражданским был предоставлен ночлег и медицинская помощь в населенном пункте Безыменное в ДНР.

Минобороны сообщило об эвакуации 80 человек с «Азовстали»

Зеленский, в свою очередь, сообщил об эвакуации примерно 100 мирных жителей, которые направляются на территорию, контролируемую Киевом. Он добавил, что власти совместно с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода.

Армия,Владимир Зеленский,Минобороны России,ООН,
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