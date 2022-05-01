Минобороны сообщило об эвакуации 80 человек с «Азовстали»

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать удерживавшихся Вооруженными силами Украины (ВСУ) 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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«Благодаря инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей», — рассказали в военном ведомстве.

Для эвакуации мирных жителей был открыт гумкоридор и обеспечивался «режим тишины».

Гражданские были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой народной республики (ДНР). Им предоставили еду, ночлег и оказали необходимую помощь. Захотевшие отправиться в подконтрольные Киеву районы, были переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК).