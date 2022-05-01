Установлены причастные к преступлениям против граждан украинские командиры

Следственный комитет России (СКР) установил причастность шести украинских командиров к преступлениям против мирных граждан, которые были совершены с 30 апреля по 1 мая на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Отмечается, что в отношении них возбуждены уголовные дела по части первой статьи 356 УК («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

Следствие считает, что командир 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Игорь Иванов, его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко, а также командир второго парашютно-десантного батальона 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ подполковник Виталий Сущенко отдали приказы об обстрелах Донецка, в результате которых пострадали шесть мирных жителей, еще один скончался.

Также, по данным следствия, командир 24 отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Поступальский, начальник штаба — первый заместитель командира 24 отдельной механизированной бригады Роман Мамавко вместе с первым заместителем командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24 отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенантом Николаем Янчием руководили обстрелами городов Золотое-5, Первомайск, Попасная, Стаханов и Ирмино, а также населенного пункта Орехово в ЛНР.