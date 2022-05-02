В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
54 минуты назад

Учения сил спецназа стран НАТО и партнеров пройдут 2-13 мая в Румынии

ТАССиещё 6

Международные учения сил специального назначения пройдут в период 2-13 мая в Румынии. Об этом сообщило в понедельник министерство национальной обороны страны.

Учения сил спецназа стран НАТО пройдут в Румынии
Фото: ReutersReuters

Учения Trojan Footprint 22 спланированы и координируются Командованием специальных операций ВС США в Европе. "Участники отработают тактики, техники и процедуры многодоменного типа, предусматривающие навыки военных сухопутных, воздушных и морских сил спецназа, - отмечает военное ведомство. - Trojan Footprint 22 проходят одновременно в Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Черногории и Эстонии".

Учения Junction Strike 22 - крупнейшие международные и межведомственные маневры, проводимые ежегодно Командованием сил по специальным операциям (CFOS) румынской армии. Их цель - проверка уровня подготовки командного и личного состава структур сил спецназа, входящих в CFOS.

"Таким образом, в течение двух недель более 700 румынских военных примерно с 100 единицами наземной, воздушной и морской боевой техники вместе с примерно 100 иностранными военными из стран-союзниц или партнеров, в том числе Великобритании, Венгрии, США и Турции, будут проходить подготовку на основе фиктивного, но адаптированного к возможным угрозам сценария".

"Учения ставят также целью повышение уровня взаимодействия между участвующими структурами путем совместного планирования и выполнения специфических задач и операций, координации рабочих процедур в международной среде с целью повышения региональной безопасности, особенно в зоне Черного моря", - подчеркнуло Минобороны Румынии.

Армия,Учения НАТО,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители