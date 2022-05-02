Учения сил спецназа стран НАТО пройдут в Румынии

Международные учения сил специального назначения пройдут в период 2-13 мая в Румынии. Об этом сообщило в понедельник министерство национальной обороны страны.
Учения Trojan Footprint 22 спланированы и координируются Командованием специальных операций ВС США в Европе. "Участники отработают тактики, техники и процедуры многодоменного типа, предусматривающие навыки военных сухопутных, воздушных и морских сил спецназа, - отмечает военное ведомство. - Trojan Footprint 22 проходят одновременно в Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Черногории и Эстонии".
Учения Junction Strike 22 - крупнейшие международные и межведомственные маневры, проводимые ежегодно Командованием сил по специальным операциям (CFOS) румынской армии. Их цель - проверка уровня подготовки командного и личного состава структур сил спецназа, входящих в CFOS.
"Таким образом, в течение двух недель более 700 румынских военных примерно с 100 единицами наземной, воздушной и морской боевой техники вместе с примерно 100 иностранными военными из стран-союзниц или партнеров, в том числе Великобритании, Венгрии, США и Турции, будут проходить подготовку на основе фиктивного, но адаптированного к возможным угрозам сценария".
"Учения ставят также целью повышение уровня взаимодействия между участвующими структурами путем совместного планирования и выполнения специфических задач и операций, координации рабочих процедур в международной среде с целью повышения региональной безопасности, особенно в зоне Черного моря", - подчеркнуло Минобороны Румынии.