Учения сил спецназа стран НАТО пройдут в Румынии

"Таким образом, в течение двух недель более 700 румынских военных примерно с 100 единицами наземной, воздушной и морской боевой техники вместе с примерно 100 иностранными военными из стран-союзниц или партнеров, в том числе Великобритании, Венгрии, США и Турции, будут проходить подготовку на основе фиктивного, но адаптированного к возможным угрозам сценария".