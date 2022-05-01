Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено бегство украинских военнослужащих с огневых позиций.
Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артемовск. Поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ», – сообщили в Минобороны.
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили также об уничтожении высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы ангара с поступившим из США и стран Европы вооружением и боеприпасами. Кроме того, ведомство публиковало видео того, как экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике вооруженных сил Украины.