«Ракета "Оникс" изначально создавалась как унифицированная по носителям. Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть, можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям», - отметил он.