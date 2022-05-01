Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил во время брифинга в воскресенье, 1 мая, что ракетный удар по военному аэродрому вблизи Одессы оказался успешным. Об этом пишет РИА «Новости».
«Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса», - рассказал Конашенков.
Генеральный директор, генеральный конструктор АО «ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов сообщил ранее об особенностях ракеты «Оникс».
«Ракета "Оникс" изначально создавалась как унифицированная по носителям. Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть, можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям», - отметил он.