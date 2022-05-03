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1 час назад

Кадыров сообщил, что ВСУ обстреляли свои же позиции в ЛНР

Газета.Ruиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Луганской народной республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии свои же войска из-за паники. Об этом пишет РИА «Новости».

Кадыров сообщил об обстреле украинскими военными своих же позиций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Кадыров, в ЛНР продолжается наступление российских военных, в ходе которого было захвачено брошенное солдатами ВСУ трофейное оружие и боеприпасы.

По его словам, в рядах украинских военных наблюдается паника, из-за чего они применили артиллерию по позициям своего же личного состава и, как отметил глава Чечни, оказали российским военным «неоценимую помощь».

2 мая чеченские военные совместно с народной милицией ЛНР провели масштабное наступление по всей линии фронта – от завода «Заря» в поселке Южный до села Воеводовка.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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