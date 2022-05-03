Кадыров сообщил об обстреле украинскими военными своих же позиций

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Луганской народной республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии свои же войска из-за паники. Об этом пишет РИА «Новости».

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Как рассказал Кадыров, в ЛНР продолжается наступление российских военных, в ходе которого было захвачено брошенное солдатами ВСУ трофейное оружие и боеприпасы.

По его словам, в рядах украинских военных наблюдается паника, из-за чего они применили артиллерию по позициям своего же личного состава и, как отметил глава Чечни, оказали российским военным «неоценимую помощь».

2 мая чеченские военные совместно с народной милицией ЛНР провели масштабное наступление по всей линии фронта – от завода «Заря» в поселке Южный до села Воеводовка.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.