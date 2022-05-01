«Мне этого ничего не нужно: ни войны, ни стрелять не хочу я, просто хочу жить, жить с ребёнком, чтобы он рос, чтобы на плечах у меня посидел, научить на велосипеде его ездить, как учил меня отец», — заявил мужчина.