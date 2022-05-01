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1 час назад

Пленный украинский военный призвал сослуживцев сложить оружие

RT на русском

Сдавшийся в плен украинский военный призвал сослуживцев сложить оружие для избежания кровопролития.

«Мне этого ничего не нужно: ни войны, ни стрелять не хочу я, просто хочу жить, жить с ребёнком, чтобы он рос, чтобы на плечах у меня посидел, научить на велосипеде его ездить, как учил меня отец», — заявил мужчина.

Он отметил, что добровольное сложение оружия бойцов ВСУ позволит избежать дальнейшего кровопролития.

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Ранее Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении 34 украинских националистов.

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