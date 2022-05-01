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1 час назад

Добровольческий отряд казаков Кубани отправился в Донбасс

Деловая газета "Взгляд"

В управлении сборного пункта военного комиссариата Краснодарского края состоялась отправка в Донбасс добровольческого отряда Кубанского казачьего войска.

Добровольческий отряд казаков Кубани отправился в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Казаки Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского отделов Кубанского казачьего войска по доброй воле приняли решение встать на защиту Донбасса от неонацистов. За плечами у многих из них боевой опыт участия в локальных конфликтах. Всего отправляются 400 человек, сообщает Всероссийское казачье общество.

«Мы едем защищать от неофашистов братский народ, свои родные земли, Россию! Готовы к выполнению боевых задач, с честью нести знамя казачества и быть достойными сынами своих героических предков! С нами боевой казачий дух! С нами Бог!», – сказал походный атаман.

От совета стариков казаки получили в подарок икону «Святых царственных страстотерпцев государя Николая II и цесаревича Алексея» и молитвословы.

Перед отъездом на сборный пункт в родных станицах и хуторах казаки посетили храмы, получили благословение своих духовных наставников.

Вместе с тем Союз казаков-воинов России и зарубежья сообщил, что казачий отряд «Дон», принимающий участие в спецоперации, ликвидировал одну из групп украинских нацистов, передает ИА REGNUM.

Ранее стало известно, что из добровольцев сформированы казачьи батальоны для участия в боях в Донбассе. В боевых действиях принимают участие около 1,4 тыс. казаков.

Армия,Николай II,
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