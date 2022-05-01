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18 минут назад

Два китайских истребителя вошли в небо Тайваня

Ura.Ru

Два истребителя Су-30 Военно-воздушных сил Китая вошли в небо Тайваня. Об этом сообщает Taiwan news.

Два китайских истребителя вошли в небо Тайваня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Два истребителя Су-30 ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня (ПВО)», — пишет издание со ссылкой на министерство национальной обороны.

Уточняется, что истребители замечены северо-востоку от острова Дунша. Самолеты повернули назад после того, как тайваньские военные отправили самолеты, выпустили радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные системы для их отслеживания, добавляет Taiwan news.

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Правительство Китая поручило провести учения военной авиации и флота в районе Тайваня в середине апреля. Учения были направлены против «ошибочных сигналов» США по вопросу Тайваня. Позже Китай потребовал от Вашингтона прекратить любые официальные контакты с Тайванем. А США и Великобритания провели переговоры по снижению рисков конфликта с Китаем из-за Тайваня.

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