Два китайских истребителя вошли в небо Тайваня

Два истребителя Су-30 Военно-воздушных сил Китая вошли в небо Тайваня. Об этом сообщает Taiwan news.

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«Два истребителя Су-30 ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня (ПВО)», — пишет издание со ссылкой на министерство национальной обороны.

Уточняется, что истребители замечены северо-востоку от острова Дунша. Самолеты повернули назад после того, как тайваньские военные отправили самолеты, выпустили радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные системы для их отслеживания, добавляет Taiwan news.