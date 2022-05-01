Российская армия ведет активные действия на всех направлениях.

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Американское командование ВСУ пытается препятствовать отходу украинских сил с Донбасса и сковать в районах Авдеевки, Славянска и Краматорска как можно больше подразделений России и республик Донбасса. С фронта приходит информации и поспешном возведении ВСУ дополнительных укреплений, чтобы отразить заходящие с флангов и тыла русские войска.

Сейчас по этим новым оборонительным позициям наносит удары российская авиация. В опасном положении оказывается группировка в Авдеевке после прорыва армии ДНР, которая начинает обхватывать с флангов этот укрепленный район, откуда ведутся обстрелы Донецка.

Украинская армия занялась разрушением всех мостов на Донбассе, лишая путей отхода тех, кто захочет отступить. Солдат отправили на смерть в подземных бункерах Авдеевки, постепенно разрушаемых мощной артиллерией.

ВСУ подорвали железнодорожный мост через Северский Донец, ведущий к Славянску. Заминированы и другие мосты.