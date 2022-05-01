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1 час назад

Япония может засекретить часть документов по обороне

Свободная пресса

Японское правительство рассматривает вопрос о возможном засекречивании сведений, касающихся стратегии национальной обороны. Секретными могут стать рекомендации к программе нацобороны, документы о ее пересмотре и среднесрочная программа по оборонной политике.

Япония может засекретить часть документов по обороне
Фото: ReutersReuters

Как сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на свои источники, засекречивание таких сведений даст Японии возможность неожиданно для потенциальных противников менять собственную стратегию, например, допустить превентивные удары по базам врага.

Засекречиванием таких сведений Япония озаботилась в связи с ситуацией в отношениях страны с Россией, Китаем и Северной Кореей.

Ранее «СП» писала о том, что военнослужащие территориальной обороны Украины проводят задержания жителей в Николаеве за установленный на телефон Telegram, подписки на российские каналы и SMS-сообщения на российские номера.

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