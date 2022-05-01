Япония может засекретить часть документов по обороне

Японское правительство рассматривает вопрос о возможном засекречивании сведений, касающихся стратегии национальной обороны. Секретными могут стать рекомендации к программе нацобороны, документы о ее пересмотре и среднесрочная программа по оборонной политике.

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Как сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на свои источники, засекречивание таких сведений даст Японии возможность неожиданно для потенциальных противников менять собственную стратегию, например, допустить превентивные удары по базам врага.

Засекречиванием таких сведений Япония озаботилась в связи с ситуацией в отношениях страны с Россией, Китаем и Северной Кореей.