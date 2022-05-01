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1 час назад

Британский наемник удивился хорошему отношению в российском плену

Елена Прошина

Британский наемник Шон Пиннер, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сдавшийся российским военным, рассказал о том, как к нему относятся в плену. По его словам, неплохие условия заточения стали для него неожиданностью. Об этом сообщает портал «Известия».

Британского наемника поразили условия в российском плену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не ожидал такого. Мне залечили раны, меня напоили и накормили», — сообщил Пиннер в беседе с изданием.

Он добавил, что плен — это все равно плен, поэтому не стоит ожидать «пятизвездочного обслуживания». Однако наемник удивлен тем, что российские солдаты проявляют к нему «нормальное отношение» и помогают с отправкой домой.

Пиннер рассказал, что воевал на стороне Украины без подписания контракта, поэтому был готов к худшему.

«Участвуя в боевых действиях без подписания контракта, ты берешь свою жизнь в свои руки. Потому что ты будешь наказан, ты попадешься», — пояснил он.

Также британский наемник отметил, что до начала боевых действий на территории страны ему нравилось служить в армии Украины.

Ранее издание Jyllands-Posten сообщило, что на территории Украины погиб наемник из Дании. Согласно опубликованной информации, он прибыл на Украину еще в марте.

Минобороны заявило о приказе Киева уничтожать решивших сдаться в плен бойцов ВСУ

Армия,Шон Пиннер,
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