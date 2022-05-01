Британского наемника поразили условия в российском плену

Британский наемник Шон Пиннер , воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сдавшийся в плен ВС РФ , рассказал, что хорошее отношение в плену стало для него неожиданностью. О своих наблюдениях военный рассказал корреспонденту «Известий» .

«Я не ожидал такого. Мне залечили раны, меня напоили и накормили. Конечно, плен — это плен. Не стоит ожидать пятизвездочного обслуживания, но до настоящего момента я встретил нормальное отношение и помощь в том, чтобы отправить меня домой», — поделился Пиннер.

Ранее сдавшиеся в Мариуполе морпехи ВСУ благодарили ВС РФ и военных медиков за бережное отношение в плену. Украинские военнослужащие рассказывали, что обеспечены необходимым питанием и медикаментами, а также находятся в достойных условиях.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По данным Следственного комитет РФ, на территории Украины находится не менее 16 отрядов наемников из более чем 50 стран, пишет RT. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». Некоторые из них готовы дезертировать уже в первый день сражений.