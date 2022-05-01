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18 минут назад

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Запорожской области

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилому дому в Запорожской области после эвакуации жителей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости.

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Украина сделала это в целях дискредитации российской армии.

Мизинцев рассказал, что 29 апреля прошла эвакуация мирных граждан в Пологовском районе города Орехова. Затем войска Украины совершили ракетный удар по жилому дому в Безымянном проезде.

Генерал-полковник считает эту акцию в спешке подготовленной провокацией. Он выразил уверенность, что Киев непременно распространит информацию о подобных случаях через западные СМИ и различные интернет-ресурсы и назовет «злодеяниями русских».

При этом Мизинцев подчеркнул, что большинство мировых изданий «игнорируют бесчинства украинских националистов». По его словам, Запад не интересуется реальным положением дел, стремясь реализовать курс на дальнейшее разжигание ненависти к России.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что Киев может устроить провокацию с обстрелом мирных жителей, которые будут эвакуироваться из Харькова. Генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что цель всех подобных провокаций — дискредитировать Россию.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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