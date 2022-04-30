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30 минут назад

В США рассказали о четырех возможных варианта развития конфликта на Украине

Lenta.ru

Кроме дипломатического урегулирования, существует еще четыре способа завершить конфликт на Украине. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

В США назвали четыре варианта развития конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению авторов статьи, альтернативы представляют собой еще более ожесточенные бои. Во-первых, одна сторона может нанести другой решительное военное поражение, а затем диктовать послевоенный порядок, отвечающий ее собственным интересам. Такой вариант развития событий они посчитали маловероятным. Во-вторых, конфликт в регионе может превратиться в затяжной военный тупик с постепенным введением новых сил, при этом растущие потери будут усиливать давление в пользу дипломатического урегулирования.

Другим вариантом развития событий авторы публикации назвали резкую смену характера конфликта. При этом они допустили как горизонтальную эскалацию, при которой к конфликту подключатся больше стран, так и вертикальную, при которой стороны применят оружие массового поражения. В заключении, они посчитали возможным одновременный кризис в другой части света, который затрагивает ключевые интересы США и международного сообщества. В качестве примера журналисты привели нападение Китая на Тайвань.

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В публикации отмечается, что второй вариант представляется более вероятным, чем полная победа или поражение одной из сторон. В то же время авторы статьи подчеркнули, что для воплощения данного сценария в жизнь необходима искусная дипломатия со стороны НАТО, России, Украины и международных посредников, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ и крупных европейских держав.

Ранее издание Global Times заявило о намеренном затягивании США конфликта на Украине поставками оружия.

«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. (…) США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие», — говорится в материале.

Армия,НАТО,ООН,ЕС,ОБСЕ,
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