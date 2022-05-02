Пентагон: США добиваются стратегического провала России на Украине

Цели обозначены помощницей министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, заявившей, что США ожидают от России в операции на Украине стратегического провала, к которому присоединится экономический провал.
Под стратегическим провалом имеются в виду военные неудачи Москвы, а под экономическим – санкции, которые с каждым месяцем будут бить все большее по экономике России.
Кроме того, США ставят задачу усадить руководство России на скамью международного трибунала за вторжение на Украину. Это особенно важно, потому что многие страны наблюдают за ситуацией и ждут, добьется ли Россия успеха в противостоянии с коллективным Западом, а этого никак нельзя допускать.
Ну, и конечно, США надеются убедить российских граждан, которые сейчас демонстрируют 80% поддержки власти, что российская власть преступна и ее надо сменить.