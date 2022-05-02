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1 час назад

США добиваются стратегического провала России на Украине

FBM.ruиещё 1

В Пентагоне обозначили цели, которых пытается достичь США по отношению к России, сообщает ТАСС.

Пентагон: США добиваются стратегического провала России на Украине
Фото: USAfUSAf

Цели обозначены помощницей министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, заявившей, что США ожидают от России в операции на Украине стратегического провала, к которому присоединится экономический провал.

Под стратегическим провалом имеются в виду военные неудачи Москвы, а под экономическим – санкции, которые с каждым месяцем будут бить все большее по экономике России.

Кроме того, США ставят задачу усадить руководство России на скамью международного трибунала за вторжение на Украину. Это особенно важно, потому что многие страны наблюдают за ситуацией и ждут, добьется ли Россия успеха в противостоянии с коллективным Западом, а этого никак нельзя допускать.

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Ну, и конечно, США надеются убедить российских граждан, которые сейчас демонстрируют 80% поддержки власти, что российская власть преступна и ее надо сменить.

Армия,Санкции,Пентагон,
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