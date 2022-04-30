Стало известно об уничтоженной колонне «Градов» ВСУ

«Как стало известно проекту @wargonzo, этой ночью разведчики НМ ДНР (Народная милиция Донецкой народной республики — прим. "Ленты.ру") совместно с разведкой морпехов Северного флота вычислили колонну "Градов" и навели на них артиллерию. Колонна была уничтожена. Скоро эксклюзивные подробности», — сказано в сообщении.