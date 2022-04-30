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2 часа назад

Названо новейшее оружие Великобритании для Украины

Lenta.ru

Новейшим оружие Великобритании, которое будет поставлено Украине, станут самонаводящиеся ракеты Brimstone класса «воздух-земля». Об этом пишет The Drive.

Названо новейшее оружие Великобритании для Украины
Фото: ShutterstockShutterstock

Издание уверяет, что Киев в ближайшие недели получит от Лондона сотни таких ракет. В публикации утверждается, что формально Brimstone представляют собой противокорабельные ракеты, которые тем не менее могут использоваться и против наземных целей. Издание напоминает, что потенциальным покупателем подобного оружия Украина называлась еще в октябре 2021 года.

В публикации отмечается, что по внешнему виду Brimstone напоминает американскую ракету AGM-114 Hellfire класса «воздух-земля», способную поражать быстро движущиеся цели, в том числе непрямой наводкой. Издание пишет, что оружие допускает использование в качестве противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

The Drive уверяет, что сверхзвуковая 50-килограммовая Brimstone, оснащенная активной радиолокационной головкой самонаведения и тандемной боевой частью, имеет длину около 1,8 метра, дальность пуска — до 11,2 километра, высоту пуска — до 6 километров.

О том, что Украине будут переданы ракеты Brimstone, в апреле заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Армия,Джеймс Хиппи,
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