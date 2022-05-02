Польша передала Украине танки и беспилотники

Польша передала Украине новую партию военной техники, в том числе танки и беспилотники. Об этом сообщает издание Вышеградской группы visegrad24 в своем Twitter.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности, польская сторона передала 232 танка Т-72М1, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), реактивные системы залпового огня (РСЗО), беспилотники и самоходные гаубицы. Отмечается, что Польша стала второй страной после США, которая оказала наибольшую военную помощь Украине.