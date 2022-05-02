В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
59 минут назад

Польша передала Украине танки и беспилотники

Lenta.ruиещё 5

Польша передала Украине новую партию военной техники, в том числе танки и беспилотники. Об этом сообщает издание Вышеградской группы visegrad24 в своем Twitter.

Польша передала Украине танки и беспилотники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, польская сторона передала 232 танка Т-72М1, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), реактивные системы залпового огня (РСЗО), беспилотники и самоходные гаубицы. Отмечается, что Польша стала второй страной после США, которая оказала наибольшую военную помощь Украине.

Польша передала Украине советские танки

25 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передала Украине танки. Позже стало известно, что власти направили на Украину более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП).

Армия,В мире,Матеуш Моравецкий,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители